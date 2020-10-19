Pursaklar'da spora dev yatırım

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki spor alanlarını arttırmak ve vatandaşların daha iyi koşullarda spor yapabilmelerini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile ilçe genelindeki 15 Basketbol sahasının yapımını tamamladı. Kısa süre içerisinde, ilçede yapımı devam eden 5 basketbol sahasıyla bu sayının 20'ye ulaşması bekleniyor. Belediye ekipleri, sporun kalbinin Pursaklar'da atması için futbol sahaları ve tenis kortu yapım çalışmalarına da devam ederek ilçeyi sporun merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından, yeni spor alanlarının ilçeye kazandırılmasıyla, çocukların trafiğe açık alanlarda vakit geçirmek yerine, daha güvenli ortamlarda sportif aktivitelerini yapmalarına olanak sağlanıyor.

"Gençlerimize yeni spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz"

Vatandaşların sporla iç içe olmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Gençlerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin huzur içinde vakit geçirebilmesi ve rahatça spor yapabilmeleri için spor sahalarını ilçe genelinde yaygınlaştırıyoruz. Gençlerimize yeni spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Yapımı tamamlanan spor sahalarımızın gençlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.