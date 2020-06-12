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Pursaklar'da temizlik çalışmaları devam ediyor

Pursaklar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı normalleşme sürecinde ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi, normalleşme sürecinde de vatandaşların sağlığını korumaya yardımcı olmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Özel solüsyonla dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, hastane, sağlık ocağı, işyerleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları, virüslerin bulunma ihtimaline karşı ilaçlayarak steril hale getiriyor.


Belediye ekipleri ayrıca, cadde ve sokak ayırt etmeden tüm mahallelerde yıkama araçları ile tazyikli su ve özel solüsyonlarla yıkamaya devam ediyor. Çalışmalar virüs tehdidi bertaraf edilene kadar tüm mahallelerde düzenli olarak her gün yapılmaya devam edilecek.



‘‘Sağlıklı bir Pursaklar için önce temizliyor, sonra dezenfekte ediyoruz''


Normalleşme sürecinde de dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına devletimiz ve hükümetimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Belediye olarak bizlerde sağlıklı bir Pursaklar için hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı alanları önce temizliyor, ardından dezenfekte ediyoruz. Pandemi ile mücadelede yeni döneme girdiğimiz şu günlerde hayatın yavaş yavaş normale dönmesi bizleri aldatmasın. Normalleşme sürecinde oluşabilecek en ufak bir gevşeme, bu salgının tekrar yayılmasına neden olabilir. Hemşehrilerimiz maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında lütfen dikkatli olsun'' dedi.

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