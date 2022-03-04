Pursaklar'da Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı yükseliyor

Pursaklar Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde ilçeye yeni bir kimlik kazandıracak olan Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı'nın yapım çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların birçok ihtiyacını tek bir çatı altında birleştirmeyi planlayan Pursaklar Belediyesi, ilçe sakinlerine yeni iş kapıları aralayacak olan Ticaret Merkezi ve Modern Pazar Alanı'nda çalışmalara hızla devam ediyor. Belediye ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğü Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere içerisinde mağazalar, fırın, dükkânlar, kapalı pazar alanı, düğün salonu, kapalı otopark, oto yıkama vb. kullanımların bulunduğu yaklaşık 8 bin metrekarelik alana inşa ediliyor.

İlçe sakinlerinin taleplerine ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hemşehrilerimizin yaşam standartlarını artıracak olan sosyal alanlar, kültür merkezleri, parklar, mesire alanları, spor tesisleri, ticaret merkezleri inşa ediyoruz. Bizler de belediye olarak bu doğrultuda ihtiyaca yanıt verecek çalışmaları ilçemizde bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. İnşallah Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı, tamamlanması ile birlikte çok amaçlı yapısıyla vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek" dedi.