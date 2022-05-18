Pursaklar'da yaklaşık 20 bin fide dağıtıldı

Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi'de ata tohumuna teşvik amacıyla yaklaşık 20 bin fide dağıtımı gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediyesi, sağlıklı nesiller ve sağlıklı yarınlar için organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak, vatandaşları ata tohumuna teşvik etmek amacıyla Endemik Vadi'de ücretsiz domates, biber, salatalık fidesi dağıtımına başladı.

“Burası Ankara kültürünü yaşattığımız özel bir alan”

Endemik Vadi'nin Ankara'nın kültürünü, bitkilerini ve hayvanlarını aynı anda sergilendiği özel bir alan olduğunu söyleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Burası Ankara kültürünü yaşattığımız, Ankara'nın bitkilerini ve hayvanlarını aynı anda sergileyebildiğimiz aslında çok özel bir alan. Bir taraftan hafta içleri öğrencilerime eğitim imkânı sunuyoruz. Bu öğrencilerimize gönüllülük esasına göre değil yaptığımız bir protokol dahilinde, hayat bilgisi, fen bilgisi derslerini burada uygulamalı bir şekilde görüyorlar. Diğer taraftan hafta sonu ve akşamları özellikle hemşerilerimiz keyifle vakit geçirebileceği bir alan oldu. Spor, eğitim, ürün çeşitliliği, Ankara'nın tanıtımı hepsini bir arada yaşattığımız bir alan” şeklinde konuştu.

“Bu özel fideleri dağıtma sürecimiz hiç bitmiyor”

Ata tohumlarının dağıtımına devam edileceğini aktaran Çetin, “Bugün de ata tohumları dağıtıyoruz hemşehrilerimize bu özel fideleri dağıtma sürecimiz hiç bitmiyor. Yetiştirip paylaşmayı planlıyoruz. Bunu gerçekleştiriyoruz bir anlamda. Buranın bir çiftçilik faaliyeti olarak değerlendirilmesini asla istemiyorum. Bir aslında hobi ürünü ama beraberinde insanların toprakla buluşacağı kendi ürettiklerini yerli ve milli olanı soy takibi yapabilsinler diye yaptığımız bir çalışma” ifadelerine yer verdi.

“İkinci etap çalışmalarımız başladı”

Endemik Vadi'nin diğer etaplarının da yapımına başlandığını belirten Çetin, “Şimdi planlamamız bir ucundan bir ucuna kadar 1 buçuk kilometre olacak burası. Vatandaşımız buraya girdiği zaman ucundan ucunu gezdiği zaman yaklaşık 3 kilometre yol yürümüş olacak. İkinci etap çalışmalarımız başladı. Takriben onu da bir ay içerisinde sonlandırmış oluruz” dedi.