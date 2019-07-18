Pursaklar'da yeni dönem hızlı başladı

Belediye içi yapılanma çalışmalarını tamamlayan Çetin, hizmetin vatandaşa en iyi şekilde ulaşması için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaz mevsiminde ilçedeki çalışmaları hızlandırdı. İlçeyi karış karış gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çetin, ilçe sakinleriyle ve esnafla da sık sık bir araya gelerek istek ve önerilerini dinliyor. Çetin, gerek birim müdürleriyle, gerekse vatandaşlarla yapılan istişarelerden sonra öncelikli hizmetleri belirliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde yürütülen üst yapı çalışmalarında kilit beton parke taşı döşeme, bakım ve onarımı, yol yapımı ile yol ağı genişletme ve asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor. Belirlenen program ve gelen talepler üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler, vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri için Pursaklar ilçe merkezinde ve diğer tüm mahallelerde yaz ayı boyunca yol yapım çalışmalarını sürdürecek. Boş arazide atıl vaziyette duran çöplerin toplanarak temizleme işlemleri de yapılmaya başlandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni park yapımı çalışmaları başladı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alan ve parklarda oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sıcak yaz günlerinde vatandaşların yoğun olarak gittiği parkların oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakımına azami derecede özen gösteriliyor. Parklarda tahrip edilmiş kamelyalar ve bankların da bakım ve onarımı yapılıyor. Daha yeşil bir Pursaklar için çim biçme işlemi ve çiçek ekimleri hız kesmeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de daha temiz ve daha sağlıklı bir Pursaklar için çöp konteynırlarının dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor. Yeşil alanlarda vatandaşların rahat edebilmeleri için ekipler ayrıca ilçe genelinde sivrisinek ve kenelere karşı ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Yapılan çalışmaları vatandaşın istek ve önerilerini dikkate alarak planladıklarını belirten Başkan Çetin, "Başkanlık görevini devralmamız ile birlikte kaybedecek bir anımızın olmadığını söyledik. Bu anlamda birim müdürlerimiz ile ayrı ayrı toplantılar düzenledik. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı çerçevesinde yeni projelerimizi de inceleyerek istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın öneri, istek ve ihtiyaçlarına göre bir planlama yapmaktayız. Bu anlayış ile Pursaklar için yepyeni bir döneme başlıyoruz. Tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak ilçemizdeki yaşam kalitesini artırmayı planlamaktayız. Daha modern Pursaklar için birlikte çalışacağız'' dedi.