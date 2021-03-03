Pursaklar'da yeniden hizmete açılan iş yerlerinde yoğun dezenfekte çalışması

Pandemi önlemleri kapsamında uzun bir süredir kapalı olan ve yeniden hizmete açılan restoran, lokanta, pastane ve kafelerde Pursaklar Belediyesi ekiplerince dezenfekte işlemi hızlı başladı. Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında bulunan Ankara'da kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmesiyle birlikte Pursaklar Belediyesi, halk sağlığını korumak adına salgın süresi boyunca kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarında yeni hizmete açılan iş yerlerini de periyodik olarak dezenfekte ederek steril hale getiriyor.

‘‘Esnaflarımıza bereketli bol kazançlar diliyorum''

Salgın riskine karşı daha önce alınan tedbirlere uyulmaya devam edilmesinin toplum sağlığı açısından önemine değinen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesiyle birlikte ülke genelinde kontrollü sosyal hayat sürecine geçildi. Vatandaşlarımızın sosyalleştiği, lokanta, kafeterya, kahvehane ve pastanelerin yeniden faaliyete geçmesi hepimizi mutlu etti. Bizlerde belediye olarak esnaflarımıza desteğimizi sürdürüyor, iş yerlerini periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Riskin devam ettiğini unutmamamız lazım. Salgını ancak alacağımız tedbirler sayesinde yenilgiye uğratabiliriz. Hemşehrilerimize rehavete kapılmamalarını, sosyal hayatta kontrolü elden bırakmamalarını rica ediyor, esnaflarımıza bereketli bol kazançlar diliyorum'' dedi.