Pursaklar'da yenilenen park vatandaşların hizmetine sunuldu

İlçeyi görsel açıdan daha estetik ve daha modern bir hale getirmek için yoğun mesai harcayan Pursaklar Belediyesi, çocukların neşe içerisinde oyunlar oynayacağı, ailelerin açık alanda spor yapıp huzurla vakit geçirebileceği parkları tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Hizmete kazandırdığı yeni projelerle Pursaklar'ın çehresini değiştiren Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların hoşça vakit geçirmeleri için sıfırdan yeniledikleri parkın ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.

‘‘Hep söylüyoruz; yaptığımız işe ruhumuzu katıyoruz''

Zamanla eskimiş ve kullanıma uygun olmayan parkları yenilediklerini ifade eden Başkan Çetin, “Yenileme çalışmalarını tamamladığımız parka bir bakın. Yeşille iç içe olan yürüyüş alanları, oyun grupları, spor alanları ve dinlenme yerleriyle tüm hemşehrilerimize hitap eden park haline getirdik. Estetik, kullanışlı ve modern. Hep söylüyoruz; yaptığımız işe ruhumuzu katıyoruz. Hemşehrilerimizin beğenilerini dile getirmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Güle güle kullanın'' dedi.