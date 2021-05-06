Pursaklar'da yerli ve milli tohum üretim dönemi

Pursaklar Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığının ‘‘Yerli ve Milli Sebze Tohum'' projesi kapsamında Endemik Vadi'de yerli tohum atağı başlattı.

Pursaklar Belediyesi, tarımsal alanda yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması adına önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yerli ve milli tohumları ilçe genelinde yaygınlaştırmak ve tarım arazilerinde kullanılması için Endemik Vadi'de yerli ve milli tohum üretimine başladı. Yerli tohum üretim çalışmalarının başladığı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Yerli ve milli sebze tohumunu yaygınlaştırmak için hazırlıklarımız tamam. Yerli ve milli tohumlarımızın ilçemiz genelinde bulunan tarım arazilerinde kullanılmasını planlıyoruz. Çiftçilerimizin yerli ve milli tohumlarımız varken yabancı tohumlara olan taleplerini azaltmalarını istiyoruz. Yerli ve milli tohumların hemşehrilerimiz tarafından kullanılmasıyla birlikte en verimli şekilde hasat alacaklarına inancımız tamdır. Bu yıl bol miktarda tohum üreterek gelecek nesillere aktaracağız. Destek ve projelerinden dolayı Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ederiz'' dedi.