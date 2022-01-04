Pursaklar'da yılın ilk meclis toplantısı

Pursaklar Belediye Meclisi'nde yeni yılın ilk toplantısı olma özelliği taşıyan Ocak ayının ilk oturumu, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Ertuğrul Çetin, geçen yılın değerlendirmesinin ardından, 2022 yılında adından söz ettirecek vizyon projelere imza atacaklarını ifade etti.

"Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimize, projelerimize ve çalışmalarımıza hız katarak devam edeceğiz"

Eğitim, kültür, sanat, üst yapı, yol, kaldırım, spor ve sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ortaya koymuş olduğumuz çalışmaların, projelerin ve hizmetlerin hayat bulmasında en büyük pay ilçemizi birlikte yönettiğimiz hemşehrilerimiz ile siz kıymetli meclis üyelerimizsiniz. Bugün olduğu gibi bugünden sonra da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimize, projelerimize ve çalışmalarımıza hız katarak devam edeceğiz. İlçemiz için önemli kararların alınacağı ve yatırımların önünün açılacağı meclis toplantılarımızda alacağımız kararların hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.