Pursaklar'da YKS sınavı öncesi Millet Kıraathanelerine yoğun ilgi

Gençlerin kaliteli ortamlarda ders çalışabilmeleri için Pursaklar'a 7 tane Millet Kıraathanesi kazandıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavı öncesi Saray Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Millet Kıraathanesinde sınava hazırlanan gençleri ziyaret etti.

Haftanın 7 günü gençlere hizmet veren kıraathanelerde sessiz ve sakin bir ortamda, ders çalışmaya gelen gençlere kolaylıklar dileyen Başkan Ertuğrul Çetin, yaklaşan sınav öncesi başarılar diledi.

“Öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin”

Başkan Çetin, gençlerle sohbet ettiklerini belirterek, “Üniversite sınavı yaklaşıyor. Çalışmalarında sona yaklaşan genç kardeşlerimle sessiz ortamı bozmadan kısa süreli sohbet ettik. Millet Kıraathanelerimizde ders çalışarak geçiren kardeşlerime başarılar diliyor, bütün öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin” dedi.