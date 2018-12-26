Pursaklar'da yoğun kar mesaisi

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı Pursaklar'ı da beyaza bürüdü. Pursaklar Belediyesi ekipleri ise gece gündüz mesai yaparak ilçede hayatın normal akışını sağladı.

Ankara'da önceki akşam başlayan yoğun kar yağışı etkisini iyice hissettirdi. Ankara'nın rakımı yüksek ilçelerinden biri olan Pursaklar da kar yağışı ile beyaza büründü. Çok sayıda ekip ve ekipmanla kışa hazırlıklı olan Pursaklar Belediyesi, kar yağışı nedeniyle ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için gece Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli bölgelerinde tuzlama ve yollarda kar küreme çalışması yaparken; sabahın ilk saatlerinde öncelikle kaldırımlardaki kar küreme işini yürüttü. Pursaklar Belediyesi, kış koşulları ile mücadelede halkın mağdur olmaması için çok sayıda ekip ve araç ile kış sınavından başarılı bir şekilde geçmeyi planlıyor. Araç filosunu güçlendiren Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 7/24 mesai yapıyor. Ekiplerin gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, kaldırımlardaki karların temizlenmesi noktasında duyarlılık göstererek belediye personeline yardım eden esnafa da teşekkür etti. Başkan Çetin, kışa hazırlıklı olduklarını belirterek, “Her geçen yıl araç filomuzu güçlendirdik. Kış mevsimine hazırız. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Sürücülerimizden de ricamız lütfen kış lastiği olmadan trafiğe çıkmasın, gizli buzlanmaya dikkat etsinler” dedi.