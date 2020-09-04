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Pursaklar'da yollar yenileniyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımı devam eden kilit parke yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Pursaklar Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarda ekipler, yol iyileştirme düzenlemeleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekiplerince sokaklara yapılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarıyla ilçede tahrip olmuş yollar, modern ve estetik görünüme kavuşturuluyor. İlçenin daha estetik, daha güvenilir ve konforlu yollara sahip olması için Pursaklar'ın her noktasında asfalt serimi, beton yol ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapılıyor.


Sahada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilgili Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hizmetleri yaparken vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek adına ekiplerimiz, gece gündüz demeden ilçemizin her noktasında çalışmalara devam ediyor. Kilitli parke taşı yol kaplamalarıyla mahallelerdeki ulaşımı sorunsuz ve güvenli hale getirmek için gayret ve çaba gösteriyoruz. Sokaklarımızda yaptığımız çalışmaları kısa zamanda tamamlayarak yollarımızı Pursaklar'a yakışır ve konforlu bir hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın desteği ile güzel işler ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

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