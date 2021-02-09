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Pursaklar'da yollar yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, mevsim normalleri üzerinde geçen kış aylarını fırsat bilerek sıcak asfalt serim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sokaklarını, daha konforlu, modern ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Korona virüs salgınından dolayı hiçbir aksaklık göstermeden asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsim normalleri üzerinde geçen kış aylarında asfalt serim çalışmalarını tamamladı.


Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise yaz kış demeden fedakârca çalışmalarına devam eden belediye ekiplerini ziyaret ederek, tamamlanan asfalt serim çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.



"Havaların beklenenden sıcak geçmesi nedeni ile ilçe sokaklarında asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz"


Sıcak geçen hava şartlarını fırsat bilerek asfalt serim çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Çetin, "Yolların karla kaplı olması gereken bu günlerde havaların beklenenden sıcak geçmesi nedeni ile ilçe sokaklarında asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yollarımızın kalitesini yükseltiyor, sokaklarımızı modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Bütün mahallelerimizi güzelleştirme ve değiştirme çalışmalarımızı yaz kış demeden aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

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