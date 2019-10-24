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Pursaklar'daki Zeka Oyunları kursuna yoğun ilgi

Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü kurslara bir yenisi daha eklendi.

Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü kurslara bir yenisi daha eklendi. Saray Hanımevi'nde bu sene ilk defa zeka oyunları kursu açıldı.


Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü işbirliğince başlatılan Zeka Oyunları kursu büyük ilgi görüyor. Yeni dönem kurs kayıtlarının başlaması ile birlikte düşünme becerisini geliştirmek, hızlı ve doğru karar verme yeteneğini arttırmak amacıyla açılan zeka oyunları kursu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kursiyerleri; telefon, tablet ve bilgisayar bağımlılığından kurtararak daha verimli zaman geçirmeleri amaçlanıyor.


Kursiyerler, ev işlerinin haricindeki zamanlarda televizyon izlemekle vakit geçirirken, bu proje ile birlikte zeka oyunları oynayarak hem çocuklarıyla iletişimlerinin güçlendiğini hem de daha verimli zaman geçirdiklerini ifade eden kursiyer hanımlar projeden çok memnun olduklarını, hayatlarının tek düzelikten çıktığını ve sosyalleşme imkanı bulduklarını söyledi.


Her yaştan vatandaşın kendi yeteneği ve talebine uygun bir branş seçebileceği kurslar, geniş bir yelpazede hizmet vermeye devam ediyor. Bir yandan hobi amaçlı kurslar devam ederken bir yandan da meslek edindirmeye yönelik kurslar Pursaklar'da vatandaşların hizmetinde olmayı sürdürecek.

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