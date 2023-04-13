İhlas Haber Ajansı

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Pursaklar'dan gelen minikler Keçiören'i gezdiler

Anaokulu öğrencileri Keçiören’de bulunan Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’ni gezdi.

Anaokulu öğrencileri Keçiören'de bulunan Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'ni gezdi.


Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Pursaklar'da faaliyet gösteren bir anaokulunun 30 öğrencisi misafir edildi. Öğrenciler, ilçedeki Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'ni hem gezdi hem eğlendi.


Deniz Dünyası'nda, akvaryumda, deniz ve okyanus canlılarının yaşamını izleyen minikler; balık, timsah, su kaplumbağası, yılan ve köpek balığı gibi yüzlerce çeşit canlıyı yakından görmenin heyecanını yaşadılar.


Ankara'dan ve dünyanın birçok noktasından öğrencilerin Keçiören'i gezmeye geldiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Deniz Dünyamız, akın akın ziyarete gelen öğrencilerimizi misafir ediyor. Tesisimiz ilçemizdeki ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediğimiz gezilerle öğrencilerimizin deniz ve okyanus canlılarını tanımalarına fırsat sunuyor. Buz pateni pistimiz ve doğal yaşam parkımız da ücretsiz hizmet vererek çocuklarımızın keyifli durakları olmaya devam ediyor” dedi.

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