Pursaklar'dan Hakkâri ve Şırnak'a tebessüm ettiren davranış

Pursaklar Belediyesi Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulu öğrencileri, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi ve Şırnak'ın Silopi ilçesindeki iki kardeş anaokuluna kırtasiye ve oyuncak gönderdi.

2011'den beri Pursaklar Belediyesi bünyesinde 4 ila 6 yaş arası çocuklara adabı muaşeret eğitimi veren Nezaket Okulları, duyarlı bireyler yetiştirmeyi sürdürüyor. Aldıkları eğitimlerle yardımlaşma, paylaşma, dayanışma gibi konuları da öğrenen geleceğin hanımefendileri ve beyefendileri, sergiledikleri davranışlarla hem takdir topluyor hem de tebessüm ettiriyor. Kırtasiye ve oyuncaklarını Hakkâri ve Şırnak'taki arkadaşlarına gönderen Pursaklar'ın Nezaket elçileri, oradaki akranlarının yüzünü güldürdü. Davranışlarıyla takdir toplayan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencilerine teşekkür eden Hakkârili ve Şırnaklı çocuklar, “Pursaklar'ı ve kardeşlerimizi çok seviyoruz, iyi ki varsınız” mesajı gönderdi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de bu anlamlı davranıştan dolayı Nezaket Okulu öğretmenlerini ve öğrencileri tebrik etti.