"Pursakları Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi başladı

Çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla "Pursakları Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum" projesinin startını Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin verdi.

Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Kaymakamlığı arasında çevre kirliliğini önlemek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla imzalanan "Pursaklar'ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerle birlikte yürüyerek çöp toplayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinlikte asıl arzuladıklarının çevreye karşı duyarlılık oluşturmak olduğunu belirterek, "Biz bugün öğrencilerimizle, Kaymakamlığımızla, Milli Eğitimimizle farkındalık oluşturmak için buradayız. Bizler, belediye olarak üzerimize düşen işleri yapıyoruz. Temizlik bizim işimiz ama kirletmemek de bir medeniyet işi, kültür işidir. Gelecek kuşaklara bu dünyayı aktaracaksak kirletmemeyi de öğretmemiz gerekiyor. Belediyemiz bünyesinde yürütülmekte olan “Pursaklar'ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum” adlı proje kapsamında öğrencilerimizle çevre temizliği konusunda ilk adımımızı atarak projemizi başlatıyoruz" diye konuştu.

‘‘Asıl amaç toplumda temizlik bilincini oluşturmak''

Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yılmaz da projede işbirlikçi oldukları için memnun olduğunu dile getirerek, "Burada amacımız Pursakları temizlemek değil elbette. Burada asıl amacımız temizlik bilincini oluşturmak. Bununla ilgili ülkemizde yürütülen çok güzel örnek çalışmalar var. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' var. İnanılmaz güzel sonuçlar beklediğimiz bir çalışma. Yine Çevre Bakanlığımızın yürüttüğü çok önemli projeler var. Bunu lokalde Pursaklar'da uygulamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

‘‘Öğrencilerimizle projeyi büyütmek için çaba sarf edeceğiz''

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ise projenin Pursaklar'a çok yakışan bir proje olacağını söyleyerek, "Bu projenin uygulama aşamasında biz öğrencilerimizle birlikte plan dâhilinde inşallah bu projeyi yürüteceğiz. Öğrencilerimize yaşadıkları çevreyi temiz tutma ve bunu bir bilinç haline getirme konusunda hassasiyet kazandırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşte çöp toplayan öğrenciler ise; Temiz bir çevrede yaşamanın herkesin hakkı olduğu Çöpleri yere atmayarak ve çevremizdekileri uyararak çevrenin geleceğimiz olduğunu ve temiz tutulmasını gerektiğini gösterebiliriz diyerek duygularını ifade ettiler.