Pursaklar'ın dedeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

Pursaklar Belediyesi Dede-Torun evlerinde vakit geçiren dedeler, ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi'ni ve Millet Kütüphanesi'ni Görmeyen Kalmasın'' projesi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini gezdi.

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonu ile düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi'ni ve Millet Kütüphanesi'ni Görmeyen Kalmasın'' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kültür gezileri hız kesmeden devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezide, Dede-Torun evlerinde vakit geçiren dedeler, rehber eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi'ni ve Millet Kütüphanesi'ni gezerek detaylı bilgiler aldı.

‘‘Bizler için çok kıymetlisiniz''

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kültür gezilerinin ilçe halkında yoğun ilgi gördüğünü belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “İlçe sakinlerimizin 15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi'ni ve Millet Kütüphanesi'ni görmeleri için başlatılan kültür gezilerimiz hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen kültür gezileri çerçevesinde Dede-torun evlerimizin değerli büyükleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret etti. Hafta boyunca gezilerimiz devam edecek, bizler için çok kıymetlisiniz” dedi.