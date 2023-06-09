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Pursaklar'ın genç kampçıları yola çıktı

Pursaklar’da 15 ile 20 yaş arası genç kızlar, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’na katılacak.

Pursaklar'da 15 ile 20 yaş arası genç kızlar, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılacak.


İlçede gerçekleştirilen sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle gençlerin büyük takdirini kazanan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençleri gençlik kamplarına yolcu etmeye devam ediyor. Pursaklar Belediye Başkanlığı önünde kampa gidecek gençlerle bir araya gelen Çetin, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'na hareket edecek olan otobüsteki 15-20 yaş arasındaki genç kızlarla tek tek ilgilenerek, hayırlı yolculuklar diledi. Genç kızlar, kampta sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak.

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