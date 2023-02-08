Pursaklar'ın kalbi deprem bölgelerinde atıyor

Pursaklar'da on binlerce vatandaş, Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar Kaymakamlığınca depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına büyük destek vermeye devam ediyor.

Depremin ilk anından itibaren arama kurtarma ekiplerini ve iş makinalarını hemen bölgeye sevk eden Pursaklar Belediyesi, büyük yıkımda zarar gören depremzedelerin yaralarına merhem olmak için yardımlarını belediyeye getiren vatandaşların yardımlarını hızlıca toplayarak, deprem bölgesine sevk ediyor.

Büyük bir yardımlaşma ve dayanışma duygusunun hakim olduğu Pursaklar'da vatandaşlar, getirdikleri yardım malzemelerini belediye personelleri ile eşyanın durumuna göre sınıflandırıp tırlara yükledikten sonra deprem bölgelerine yolcu ediyor.

‘‘Tüm destek ve dualarımız depremzede kardeşlerimiz için''

Vatandaşların dayanışma ve yardımlaşma duygularının had safhada olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hemşehrilerimizin yoğun yardımlarından dolayı tırlarımız bir an dahi boş kalmadan hemen yola koyularak deprem bölgelerine gidiyor. Genç, yaşlı hep birlikte tırlarımızı yüklüyoruz. Tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm destek ve dualarımız depremzede kardeşlerimiz için. Allah yardımcımız olsun'' dedi.