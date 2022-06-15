Pursaklar'ın sokakları estetik görünüme kavuşacak

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ASKİ tarafından ilçe genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandı ve aciliyet durumuna göre belirlenen mahallelerde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, ASKİ, EnerjiSA, Telekom ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve büyük tahribata uğrayan yollara öncelik veren belediye ekipleri, tahrip olmuş yolları, sokakların fiziki yapısına göre büyük ilgi gören farklı renk ve motiflerdeki kilitli parke taşları, asfalt ve beton yol çalışmaları ile düzenleyerek ilçeye estetik bir görüntü kazandırıyor.

Pursaklar'ın modern yollara kavuşması için yol yapım çalışmalarına ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarda devam edeceklerini ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; Kurum Sokak, Gülben Sokak, Divan Sokak, Nur Sokak ve Peker Sokak'taki yol yenileme çalışmalarını bizzat yerinde takip etti.

Bugüne kadar 411 sokakta yenileme çalışmalarını tamamladıklarını belirten Çetin, "Yol yenileme çalışmalarını önem ve aciliyet sırasına göre değerlendiriyoruz. Hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için yeni yol açım, asfalt serimi, kilit parke ve beton yol çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hava şartları müsaade ettikçe ihtiyaç dâhilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı Pursaklar'a yakışır ve konforlu hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.