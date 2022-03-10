Pursaklar'ın Temizlik Timi bahar temizliğinde

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ilçede yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz temizlik hizmeti sunmaya devam ediyor.

Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıkları ile birlikte tüm mahallelerde sokakların temiz tutulması için çalışmaları yürütürken, bir yandan da her gün yaklaşık olarak 120 ton çöpü toplayarak ilçeyi daha sağlıklı bir hale getiriyor.

‘‘Tüm sokaklarımızı köşe bucak, pırıl pırıl yapacağız''

Temiz ve sağlıklı Pursaklar için gece gündüz çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizin her noktasında hijyenik ve temizliği sağlamak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. 116 personel ve 28 araç ile 368 adet yeraltı çöp konteyneri ve 1340 adet yerüstü konteynerinden çıkan ortalama günlük 120 ton evsel atık, 2 vardiya sistemi ile düzenli bir şekilde toplanmaktadır. Evlerinin önlerine çöp konteynerleri isteyen hemşehrilerimize hemen yardımcı oluyoruz. Tüm sokaklarımızı köşe bucak, pırıl pırıl yapacağız. Temizlemek bizim işimiz ama kirletmemekte önemli. Daha yaşanabilir bir Pursaklar için çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.