Pursaklar'ın yöresel lezzetlerine büyük ilgi

Pursaklar Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Ankara'nın yöresel yemek ve ürünlerinin tanıtıldığı Başkent Millet Bahçesi'nde ilçeye özgü tirit, peynirli hamur, kıkırdaklı çorba, kadimekli (madımaklı) pide, kaymaklı kıvırma, sakala sünen, yazma böreği, ayran aşı, ekmek sübüryesi, et kavurma, köy somunu, pilav, höşmerim, soğanlı hamur gibi lezzetlerin tanıtımını yaptı. Pursaklar Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğüne bağlı Hanım Evleri tarafından hazırlanan Pursaklar'a özgü birbirinden lezzetli 13 yemek vatandaşların beğenisine sunuldu. Ankara Valisi Vasip Şahin, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran standı ziyaret ederek, yöresel lezzetleri tek tek tattı.

‘‘Yüzyıllardır hazırlanan ilçemize özgü 13 lezzetli yemeğimizi vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz''

Pursaklar'a özgü leziz yemekleri Türkiye'ye tanıttıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pursaklar'ımızın yöresel lezzetleriyle Türk Mutfağı Haftası'nda yerimizi aldık. Yüzyıllardır hazırlanan ilçemize özgü 13 lezzetli yemeğimizi vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Standımızı ziyaret eden Ankara Valimiz Vasip Şahin, Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'a teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, 27 Mayıs Cumartesi gününe kadar standımızı ziyaret edebilirsiniz” dedi.