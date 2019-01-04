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Pursaklarlı kadınlar ücretli poşetlere karşı kolları sıvadı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’ndeki örgü ve mefruşat kursiyerleri, marketlerde poşetlerin ücretle satılmaya başlaması üzerine file ve çanta dikip örmeye başladı.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'ndeki örgü ve mefruşat kursiyerleri, marketlerde poşetlerin ücretle satılmaya başlaması üzerine file ve çanta dikip örmeye başladı.


Doğayı korumak için 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren yasayla plastik poşetler marketlerde ücretli satılmaya başladı. Tanesi 25 kuruş olan poşetlerden tasarruf etmek isteyen ve doğayı korumaya yardımcı olup uygulamayı destekleyen Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerleri de kolları sıvayıp çanta ve file dikmeye başladı. Örgü ve mefruşat kurslarına devam eden kadınlar, birbirinden renkli file ve çantalar dikti. Hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak için hem de aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadınlar, sipariş vermek isteyenlere de bu hizmeti sunacaklarını açıkladı. Cüzi miktarlarla uzun süre kullanılabilecek çanta ve file diken kadınlar, sipariş vermek isteyenlere istedikleri adet ve çeşitte çanta ve file dikecek. Pursaklar Belediyesinin sunmuş olduğu imkanlarla hem meslek edinen hem de aile ekonomilerine katkı sunan kadınlar, Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür ettiler.

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