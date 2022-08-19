Quick Sigorta ESİB ile eğitim serilerine devam ediyor

Quick Sigorta, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) bağlı birlik, odaların yöneticileri ve esnafı aynı platformda buluşturup teorik ve uygulamalı eğitimler vererek sigorta ve fon yönetimi bilincini güçlendirmek hedefiyle Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB) projesi başlattı. ESİB projesi çerçevesinde Bakırköy İSTESOB'da gerçekleşen eğitimin konusu "Fatura Koruma ve Basiretli Tacir İş Yeri Sigortası" oldu. Esnaf ve zanaatkarlar, Quick Sigorta Finansal Ürünler Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş ile Acenteler Satış Koordinatörü Sibel Doğaç'ın verdiği eğitimlerden faydalandı. Quick Sigorta Acenteler Satış Koordinatörü Sibel Doğaç "Basiretli Tacir İş Yeri Sigortası" hakkında detaylı bilgi aktarırken, Finansal Ürünler Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş "Fatura Koruma Sigortası"nın avantajlarından bahsetti.

İş adamlarının faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerektiğini belirten Türk Ticaret Kanunu'nun 18. maddesine dikkati çeken Doğaç, işletmelerin faaliyetleri sırasında öngörülebilir risklerini ödenebilir primlerle güvence altına almalarının basiretli bir tacir olmanın yasal gerekliliği olduğunu söyledi. Doğaç, ürünün özelliklerini esnaflara aktardı.

Senetli ve taksitli alışverişlerin fatura ödemelerini güvence altına alan Quick Fatura Koruma Sigortası'nın avantajlarına değinen Finansal Ürünler Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Tekbaş ise, kefilsiz, kredi kartsız ve kredi limiti kullanılmadan müşteri ve sektör bazında limit ve taksit imkanı sunan bu sigorta ürününün ekonominin ve pazarın gelişiminde önemli bir katkısı olduğunu belirtti.