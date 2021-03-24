Quick Sigorta, 'Güven Damgası'na layık görüldü

Quick Sigorta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, tüketicilerin elektronik ortamda güvenle alışveriş yapmalarına imkan sağlayan ‘Güven Damgası'na sahip ilk sigorta şirketi oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince verilen Güven Damgası Quick Sigorta'ya verildi.

Türkiye'nin 81 ilinde 3 binin üzerinde acenteleriyle, web sitesi ve mobil uygulamasıyla müşterilerine istediği zaman, istediği her yerden sigorta satın alabilme kolaylığı sağlayan Quick Sigorta'nın ürünlerine web ve mobil sitelerinden yüzde 100 online şekilde güvenle ulaşılabiliyor. Geliştirdiği dijital teknolojilerle e-sigortacılıkta hibrit modeli başlatan Quick Sigorta , yurt içi ve yurtdışından pek çok ödül alan Agent değil Acente projesi ile Quick Sigorta müşterilerine web ve mobil sitesinde tam bir çoklu kanal deneyimi yaşatıyor.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, konuyla ilgili memnuniyet duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Ortak Aklı Teknoloji ile Birleştirdik mottomuzla teknolojiye hep ilk günden beri yatırım yaptık. Pratik ve kaliteli hizmet vermeyi ön planda tuttuk ama bunları yaparken güvenilirlikten asla vazgeçmedik. Quick Sigorta'dan hizmet alan sigortalılarımızın alışveriş güvenliğini sağlayan, ödeme ve kişisel bilgilerini koruyan teknik alt yapılara yaptığımız yatırımların karşılığını bulduğunu düşünüyorum. Keza Güven Damgası da doğru bir yolda olduğumuzun kanıtı oldu. Güven Damgasını alan ilk sigorta şirketi olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.”