Quick Sigorta, Honda Motosiklet Günleri'nde yerini aldı

Sigorta sektöründe motosiklet camiasını sahiplenmesiyle bilinen Quick Sigorta, bu yılın en önemli motosiklet etkinliklerinden Honda Motosiklet Günleri 2023'teki yerini aldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, 9-11 Haziran tarihleri arasında İstanbul Maltepe'deki Honda Motosiklet Gelişim Merkezinde ziyaretçilerini bekliyor. Etkinlikte bir yandan yeni modeller sergilenip test sürüşleri yapılırken bir yandan da influencer söyleşileri, simülasyonlar, yarışmalar, eğitimler ve eğlenceli aktiviteler yapılıyor. Yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı aktivitelerin olduğu programa dahil olmak için internet sitesinden başvuru yapılabiliyor.

Geçtiğimiz nisan ayında Motobike İstanbul'da da motosiklet tutkunlarıyla bir araya gelen Quick Sigorta, bu kez eğlenceli standıyla açık havada konuklarını ağırlıyor. Çocuk ve yetişkinlerin ilgisini çeken VR aktivitesinin yanı sıra Quick logolu dergi, kalem, ajanda, takvim gibi birbirinden özel hediyelerle hafta sonunu unutulmaz kılmak isteyen Quick Sigorta, standa gelen ziyaretçilerin sigorta ürünleri ile ilgili sorularını da cevaplıyor.

Katılımcıların, 17 Haziran'da satışa sunulacak XL750 Transalp, ADV350 ve CRF250 modellerini ilk kez inceleyebileceği etkinlikte, dokuz farklı Honda modeliyle test sürüşleri yapılabilecek.

Influencer'lar Alişan Fidan, Asil Özbay, Erkin Yeşil, Mevlüt Sağlam, Orkun Olgar ve Saffet Üçüncü, motosiklet sürüş deneyimlerini anlatarak takipçilerin merak ettikleri soruları cevaplıyor.

Etkinlikte ayrıca çocuklar için temel trafik ve güvenlik kurallarının anlatıldığı Honda'nın dünya çapında uyguladığı program Ayatori Eğitimi verilmekte. Çocuklar için ayrıca özel oyun alanları ve boyama etkinlikleri de bulunuyor.