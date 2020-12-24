Quick Sigorta sponsorluğundaki "Up 2 Top Summit" başlıyor

Özyeğin Üniversitesi'nin Operations Research Kulübü tarafından organize edilen "Up 2 Top Summit", Quick Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Zirvenin temasını oluşturan “start-up”lar'ın kurucularının konuk olacağı etkinlikte Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi katılımcılarla buluşacak.

Bu yıl etkinliğin konuşmacıları arasında Getir'in Kurucu Ortağı Emre Günel, Mugo & İkas'ın Kurucu Ortağı Mustafa Namoğlu, Cambly'nin Genel Müdürü Emre Şimdi, Firefly'ın CEO'su Anıl Süren, GlobalWonks'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Cenk Sidar, Broccoli Studio'nun Kurucu Ortağı Sedat Boynueğri, Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ve gençlerin heyecanla beklediği yeni platform Exxen'in kurucusu Acun Ilıcalı bulunuyor. Bu yıl Quick Sigorta zirveye ana sponsor olarak destek veriyor. Zirveye katılmak için online formu dolduran herkesin ücretsiz katılabileceği etkinlik hakkında detaylı bilgiye ve kayıt formuna www.lostandfoundcareer.com web sitesinden ulaşılabiliyor.

Quick Sigorta Genel Müdür Ahmet Yaşar zirveyle ilgili şunları söyledi:

“Quick Sigorta olarak kurulduğumuz günden bu yana her zaman dijitale ve yeniliğe önem veren bir şirket olduk. Sigortacılık faaliyetlerini dijitalleştirme yolunda attığımız adımların yanı sıra üreten gençlere destek vermeyi de ihmal etmiyoruz. Gençlerle birlikte yeni projeler başlatmak, yeni şeyler öğrenmek ve bu projelere ana sponsor olmak bizim için çok önemli.”

Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey de öğrenci kulüplerinin girişimleriyle başlatılan bu tarz etkinliklerin öneminin altını çizerek, “Değişen dünyada yeniliklerin ve girişimlerin önemli bir yeri var. Farklı düşünen, sorgulayan ve üreten insanların diğer insanların önüne geçtiği yeni düzende bu tarz etkinlikler ve girişim örnekleri gençler için ilham kaynağı oluyor. Biz de Quick Sigorta olarak bu tarz etkinliklerin her zaman destekçisi ve takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.