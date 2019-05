Quick Sigorta Yine Avrupa'da Finalist!

Quick Sigorta Avrupa Finansal Yönetim Derneği EFMA ‘nın düzenlediği “Sigortacılıkta İnovasyon” konulu yarışmada da Türkiye'yi finale taşıdı.

Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından EFMA' nın (Avrupa Finansal Yönetim Derneği) Accenture ile düzenlediği, sigorta şirketleri tarafından beş kıtada geliştirilen en yenilikçi dağıtım ve pazarlama projelerini ödüllendirmeyi amaçlayan The EfmaAccenture Innovatıon In Insurance Awards 2019 ‘a bu yıl 54 ülkeden, 287 şirket 395 proje ile katılırken Türkiye'den katılan QUICK Sigorta “Sigortacılık Ekosistemi” dalında finale aday gösterilen 9 şirket arasında yer aldı.

Sigorta şirketleri tarafından beş kıtada geliştirilen en yenilikçi dağıtım ve pazarlama projelerini ödüllendirmeyi amaçlayan ortak bir girişim olan “Sigortada Efma-Accenture İnovasyon programı”nın ilk aşamasında Uzman bir kurul 395 proje arasından yedi farklı kategoride ödül için aday seçti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kuruluş gününden bu yana sürdürdükleri dijital yönetim anlayışı ve iş süreçlerinin her aşamasında inovativ yaklaşımlara verdikleri değerin artık meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, “İnovasyon konusunda dünya ölçeğinde yarışıyoruz, çünkü bunu hak ettik. Sürekli olarak kendini yenileyen ve çağın gereklerine uyan iş modelimiz ile inovatif yaklaşımları sürekli, destekledik. Şimdi bunların karşılığını alıyoruz. Dünya ölçeğinde Türkiye'yi temsil eden bir şirket olmanın mutluluğu çok güzel” dedi.

Yarışmaya dünyanın en büyük sigorta şirketlerinin katıldığını belirten Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, “ 54 ülkeden, 287 şirketin 395 projesi 7 ayrı kategoride değerlendirildi. 7 ayrı kategoride finale 63 proje kaldı. Quick Sigorta Sigortacılık Ekosistemi” kategorisinde, QWORLD Dijital Ekosistem ile finale kaldı. Finale kalan Türkiye'den tek sigorta şirketi olduğumuzun altını çizmek isterim. Finalde ise Generali Çin, AIG Singapur, Allianz Fransa, Axa Almanya, Green Delta Insurance Bangladeş, Mapfre Verti Seguros İspanya, The Honk Kong Federation of Insurers Honk Kong ve Mecubro Arjantin ile yarışıyoruz. Yarışmanın sonuçları 25 Haziran 2019 tarihinde Amsterdam da düzenlenecek olan törende açıklanacak. Yüzlerce proje arasından finale kalmak çok önemli. Finalde ise yine iyi bir derece alacağımıza inanıyorum” dedi. Şampiyonu belirleyecek oylama 6 - 17 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi olarak, yedi kategoriden her birinde kazananlara, www.efma.com/nominees19 adresini ziyaret ederek ve kategori başına ilk üç inovasyon projesini seçerek oy verilebilecek, sonrasında, 24 Haziran'da Amsterdam'daki jüri oylarıyla her kategorinin birincisi belirlenecek ve kazananlar Amsterdam'da yapılacak Ödül Töreni'nde açıklanacak.

Quick Sigorta bu yıl başında da 133 ülkeden 4812 katılımcının olduğu “Digital Insurer “ sigortacılıkta inovasyon yarışmasında finalde Allianz Almanya ‘yı geride bırakarak Avrupa Birincisi olmuştu.