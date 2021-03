Quick Sigorta'nın da sponsor olduğu Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı'nda atacak

Türkiye'nin en kapsamlı İnsan Kaynakları zirvesi ve fuarı olan Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı, iş dünyasının liderlerini bir araya getiriyor.

Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı 25-28 Mart itibariyle başladı. Pandemi koşullarında fark oluşturan en önemli unsurun “'insan' olduğu söylemiyle düzenlenen Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı, diğer zirvelerden farklı olarak dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den lider İnsan Kaynakları yöneticilerini, CEO'ları, akademisyenleri, sektör çalışanlarını ve konu ile ilgili sektörün devlerini buluşturacak.

Sektörün dev firmaları ve 123 ünlü konuşmacı

Üç gün sürecek zirve, alışılandan farklı olarak dijital bir platform üzerinden gerçekleştirilecek. Sektörün dev firmalarından oluşan 123 konuşmacı ile geniş bir yelpazede uluslararası vizyonu, liderlerin yaşanmış başarı hikayelerini, yaşanmışlıkları buluşturacak olan Türkiye'nin ve bölgenin en kapsamlı, en kritik konularının detaylandırılacağı zirvenin amacı, insan yönetimi sektörünün ile gelecekteki iş hayatının kapılarını katılımcılara açmak. Zirvede yeni teknolojilerin çalışma hayatına getirebileceği açılımlar ve iş hayatının pandemi gerçeği ile dönüştüğü tüm noktalara; çalışma hayatının geleceği, CEO'ların HR ajandası, iş hayatında anlam, yeni trendler, Türkiye'den ve dünyadan başarı hikayeleri, yapay zeka, dijital HR, sürdürülebilirlik, kurumsal iyilik, yeni normalde kritik başarı faktörleri, Z kuşağı, motivasyon, çeşitlilik, geleceğin iş hukuku gibi birçok kilit konuya yer verilecek.

Dünyanın en etkili isimleri, insan kaynaklarının geleceğini masaya yatırıyor

Konuşmacılar arasında HR dünyasının etkili ismi Michigan Üniversitesi, Ross School of Business Profesörü Dave Ulrich, M&A Danışmanı Simon Barrow ve Nasa Teknoloji ve Entegrasyon Başkanı Omar Hatamleh; liderlik kulvarında Colombia Üniversitesi Dekanı Jason Wingard, August Leadership Partner ve “Çeşitlilik” konusunda dünyanın en etkili 10 kadınından biri Ümran Beba gibi global ölçekte insan kaynakları konusunda ses getiren isimler bulunuyor.

Türkiye'nin liderlerinden başarı hikayeleri

Zirvenin Türkiye ayağı, ülkenin önemli liderlerini de bir araya getiriyor. Bu anlamda zirvede konuşmacı olarak yer alan isimler arasında Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, İKEA Genel Müdür Yardımcısı Ayla Akkaban, CMCTURKEY Genel Müdürü Banu Hızlı, Getir Yemek CEO'su Batuhan Gültakan, Mercedes-Benz Türk A.Ş İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu, Coca-Cola Grup İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Özgen bulunuyor. Dtag Analytics & Divera Al Pazarlama Danışmanı Tunç Berkman'nın moderatörlüğündeki “çalışan bağlılığı” temasının ele alınacağı, Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey'in, Getir Yemek CEO'su Batuhan Gültakan ve CMC Turkey CEO'su Banu Hızlı'nın da panel konuşmacısı olarak deneyimlerini paylaşacak.

Quick Sigorta'dan Pınar Güzey Global İnsan Kaynakları Zirvesi'nde

Konuşmacılardan Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı'nda “Çalışan Bağlılığı” temasını ele alacak. Güzey, zirveye dair düşüncelerini şöyle ifade etti: “Pandemi koşulları, çalışan bağlılığı konusunun ne kadar önemli ve ihmale gelmeyecek kadar kritik bir mesele olduğunu gözler önüne serdi. Biz Quick Sigorta'da kuruluşumuzdan beri bu meselenin ciddiyetini kavrayarak yol aldık ve bugün de bunun olumlu karşılığını alıyoruz. Sektörde çalışan bağlılığı en yüksek şirketlerden biriyiz. Global İnsan Kaynakları Zirvesi & Fuarı Türkiye'nin en önemli, en kapsamlı zirve ve fuarı olma özelliğini taşıyor, bu zirve aracılığıyla deneyimlerimizi paylaşmak da bizim için çok değerli.”

Quick Sigorta hakkında

Sigortacılık sektöründe dijital bir devrim başlatan Quick Sigorta, Türkiye çapında müşterilerine istediği zaman, istediği her yerden sigorta satın alabilme kolaylığı sağlıyor. Zengin sigorta ürünü yelpazesine sahip şirket günün her saati ve ihtiyaç duyulduğu her an sadece mobil cihazlar aracılığıyla müşterilerine sigorta satabiliyor. Hem uygun hem de hızlı çözümleriyle Quick Sigorta, sigortacılık sektörüne yeni bir bakış açısı getirdi.