Quick Sigorta'nın ‘Yüzde 100 Online Kefalet Sigortası'na ödül

QuickSigorta, Ödeme Sistemleri Dergisi'nin (PSM) düzenlediği PSM AWARDS yarışmasında “Yüzde 100 Online Kefalet Sigortası” ile İnovatif Ürünler kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Ödeme Sistemleri Dergisi (PSM) tarafından her yıl finans ve teknoloji sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen PSM AWARDS yarışmasının jürisi Fintech İstanbul Danışma Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko başkanlığında toplandı. Jüride Mapfre Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Somer Özelgin, HSBC Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sönmez, Paynet CEO'su Serkan Çelik, Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı, BloombergHT Editörü Sefer Yüksel, Canpolat Legal Kurucu Ortağı Av. Yaşar K. Canpolat, PSM Yayın Danışmanı Abdullah Çetin'in yer aldığı PSM Awards bu sene rekor başvuru aldı. Değerlendirmeler sonucunda Quick Sigorta “Yüzde 100 Online Kefalet Sigortası” uygulaması İnovatif Ürünler kategorinde altın ödülü almaya hak kazandı.

Geçen yıl düzenlenen yarışmada QKimlik ürünü ile yine en İnovatif Altın PSM Ödülü'nü alan Quick Sigorta'nın Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bu ödülün ayrı bir önemi olduğunu belirterek, “Kefalet Sigortası konusunda piyasa lideri olmamız ve bu önemli ürün için geliştirdiğimiz online başvuru siteminin bu önemli yarışmada altın ödül alması bizim için büyük bir övünç kaynağı. Yıllardır teminat mektubu veren bankalarda bile online ve hızlı bir süreç mevcut değildi. Başvuru ve değerlendirme aşamasında tüm süreç manuel olarak yönetiliyor ve fiziki olarak müşterinin banka şubesine gitmesi gerekiyordu. Quick Sigorta'da tüm bu zorluklara çözüm üreterek, teknolojiyi kullanarak uçtan uca online bir deneyim sunan Kefalet Sigortası ürününü oluşturduk. Ürün ile iş dünyasına önemli bir destek verirken, bu ürünü uçtan uca dijital ortamda sunarak ürünümüze ulaşımı son derece kolay hale getirdik” dedi.