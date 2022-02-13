RADEV Başkanı Erbaş'tan “Radyo Günü” mesajı

Dünya Radyo Günü kutlu olsun” dedi.

RADEV Başkanı Erbaş, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş yayımladığı mesajda “Dünya Radyo Günü Kutlu olsun! UNESCO tarafından 2011 yılında Birleşmiş Milletler Radyosunun kuruluş gününü baz alarak, radyonun önemini hatırlatmak için aldığı karar ile her yıl 13 Şubat Dünya Radyo Günü olarak kutlanıyor. Yayıncılar arasında uluslararası dayanışmayı artırmayı hedefleyen uygulama 10 yıldır kutlanıyor. Biz Türk radyoları ve radyo yayıncıları olarak, radyonun önemini biliyor, radyoyu seviyor, dinleyenlerimizle bir aile olarak çok anlık tepkilerle yaşıyoruz. Radyo Evi Derneği (RADEV) olarak tüm meslektaşımızın bu özel gününü kutluyorum. Radyo bir sırdaştır. Sırdaşsız Kalma Türkiye! mottosuyla tüm radyo severlere gösterdikleri ilgi için bu vesileyle teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.