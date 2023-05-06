RADEV Başkanı Yusuf Erbaş: "Radyonun insanların hayatına dokunmadığı alan ve zaman yoktur"

Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) ve Radyo Evi Derneği (RADEV) Başkanı Yusuf Erbaş, "UNESCO tarafından en güvenilir medya seçilen radyonun insanların hayatına dokunmadığı alan ve zaman yoktur" dedi.

IRU ve RADEV Başkanı Yusuf Erbaş, 6 Mayıs Radyo Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erbaş mesajında tüm radyo çalışanlarının gününü kutladığını ifade etti.

Erbaş, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladığını belirterek, "Bundan 96 yıl önce İstanbul Sirkeci Postanesi alt katında TRT Radyo mikrofonlarından başlayan sihirli kutunun gizemli yolculuğu sürüyor. Sağlıkta, meteorolojide, sporda, trafikte kısaca hayattan haber almada radyo hep yanımızda. Radyocular olarak meslektaşlarım adına liderimiz TRT ailesine Türk radyoculuğuna katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. TRT ile özel radyocular daima birlikte omuz omuza yayıncılık hizmetlerine devam edecektir. Ülkemiz yararına her projede yer almaya devam edeceğiz" dedi.

“Radyonun varlığı ile halkımızın yalnızlık psikolojisine düşmemesi için bir nebze de olsa ilaç olmaktayız”

UNESCO tarafından radyonun en güvenilir medya seçildiğini hatırlatan Erbaş, radyonun her alanda insanların hayatına dokunduğuna değinerek, "Bazen kan anonsları, kimi zaman hava-yol durumu ve güncel haberlerle topluma fayda sağlayan radyonun yeri hayatın her alanında kendini gösteriyor. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde toplumun dayanışmasının güçlenmesi, bilinçlenmesi ve birlikte hareket etmenin faydalarını radyo vesilesiyle görmekteyiz. Bu zor zamanlarda radyonun varlığı ile halkımızın yalnızlık psikolojisine düşmemesi için bir nebze de olsa ilaç olmaktayız. Radyo yayınlarının kesintisiz sürmesi ve ulaşılabilir en masrafsız medya aygıtı olması da burada önemli bir farkındalık sağlamaktadır" ifadelerine yer verdi.