Radovan Trifunovic: “Türkiye ribaundlarda bize üstünlük sağladı”

Slovenya Milli Takımı Başantrenörü Radovan Trifunovic, 77-58 mağlup oldukları Türkiye maçı sonrası, "

Ankara'da oynanan, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçlarında Türkiye, Slovenya'yı konuk etti. Ev sahibi olmanın avantajıyla Slovenya üzerinde baskı kuran A Milliler müsabakayı 77-58 kazandı.

Müsabaka sonrasında basın toplantısına katılan Slovenya Milli Takımı Başantrenörü Radovan Trifunovic, takımdaki eksiklerden dolayı sorun yaşadıklarını belirtti. Trifunovic, “Sert bir maç bekliyorduk. Türkiye ribaundlarda üstünlük sağladı. Konsantrasyon sorunu da yaşayınca durum Türkiye'nin lehine döndü. Çok kötü değildik fakat performansımız maçı kazanmaya yetmedi. Uzunlarımızdan da mahrum kalınca oyunu topyekün rakibe kaptırdık. Türkiye'ye önündeki maçlarda başarılar diliyorum” dedi.

Edo Muric: "Sert bir maç bekliyorduk"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılan Slovenya Milli takım oyuncusu Edo Muric, “Zaten sert bir maç bekliyorduk. Beklediğimiz gibi zor bir maç geçti. Türkiye kadar geniş bir milli takım havuzumuz yok. Eksik kadroyla oynuyoruz. En uzun oyuncumuz bugün 2 metre 3 santimetreydi. Semih Erden gibi oyuncularla baş etmek bizim için zor oldu. NBA'de oynayan oyuncularımızın bizimle birlikte olmaması durumu kötü yönde etkiledi. Dünya Kupası'nda olamamak bizleri derinden üzüyor. Çok özel oyuncuların bir arada bulunduğu bu takımın Dünya Kupası'na katılamaması bizi üzdüğü kadar dünya basketbol severleri de derinden üzdü” ifadelerini kullandı.