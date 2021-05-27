Radyo Angara'da sanat şöleni

Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hizmeti veren Radyo Angara'nın yeni programı ‘Akşamın Rengi'nde her pazartesi sanat şöleni yaşanıyor. Ekrem Tamer'in sunumuyla 18.00-20.00 saatleri arasında dinleyicilerle buluşan programda sanatın ve müziğin birbirinden kıymetli isimleri konuk ediliyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Radyo Angara'nın yeni programı 'Akşamın Rengi' programına konuk olarak canlı yayında müzik keyfine ortak oldu. Ankara Devlet Opera Sanatçıları Emre Uluocak ve Seza Kırgız'ın dinleyicilerle buluştuğu programda eşsiz güzellikteki eserler canlı performansla dinleyicilere ulaştı.

Akşamın Rengi yayınının ardından değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Radyo Angara'nın yayın vizyonunda sanatı, sanatçıyı ve kültürümüzü yaşatma amacı yer alıyor. Ankaralılık kültürünün yanı sıra Türk kültürünün yaşatılması da temel esaslarımızdandır. Şehrimizin tarihi ve kültürel derinliklerini gün yüzüne çıkaran, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan içeriklerle yayın hizmetimiz devam edecek” ifadelerini kullandı. ?