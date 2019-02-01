İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rahmi Saltuk konserine yoğun ilgi

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından “26.

Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında Rahmi Saltuk konseri düzenlendi.


24 Ocak 1993 yılında Ankara'da evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitiren Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu ve aydınların anısına düzenlenen etkinlik, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konsere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ev sahipliği yaptı. Uğur Mumcu'nun sevdiği şarkıların usta halk müziği sanatçısı Rahmi Saltuk tarafından seslendirildiği gecede, dinleyiciler Pir Sultan Abdal, Nazım Hikmet ve Ahmed Arif dizelerini beğeniyle dinledi. Unutulmaz sanatçı Ruhi Su'nun eserlerinin ağırlıkla seslendirildiği konserde Rahmi Saltuk, Uğur Mumcu ile olan anılarını anlatarak dinleyicilere duygu dolu bir akşam yaşattı. Konser gecesi dünyaca ünlü Şair Nazım Hikmet'in “Bu Memleket Bizim” şiiri ve dinleyicilerin coşkulu alkışları eşliğinde son buldu.



“Uğur Mumcuyu ve aydınlarımızı rahmetle anıyorum”


Konser sonrası bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, “Ocak ayı bizim için acılarla dolu bir aydır. Uğur Mumcu'yu, Muammer Aksoy'u, Metin Göktepe ve birçok aydınımızı Ocak ayında kaybettik. Yıllardır bu ülkede demokrasiyi engellemek için uğraşanlara karşı inadına demokrasi diyoruz. Türkiye'de mutlaka bütün kuralları ile demokrasiyi hayata geçireceğiz. Bu sayede bize Cumhuriyet'i hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabiliriz. Sayın Uğur Mumcu'yu ve diğer şehitlerimizi saygı ile anıyorum. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız” diyerek sanatçı Rahmi Saltuk'a Uğur Mumcu Vakfının teşekkür belgesini ve çiçek takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.