Ramazan eğlencelerinin yeni adresi: Altınköy

Altınköy, Ramazan boyunca saat 00.00'a kadar açık kalacak.

Ankara'nın en önemli turistik alanlarından birisi olan Altınköy Açık Hava Müzesi, yepyeni bir döneme giriyor. Önceden saat 18.00'de kapanan Altınköy Açık Hava Müzesi, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla bundan sonra Ramazan ayı boyunca gece saat 00.00'a kadar açık kalacak. Vatandaşların güven ve huzur içinde yürüyüş yapabileceği, iftar sonrası çay içip sosyalleşebileceği Altınköy, aynı zamanda Ramazan eğlencelerinin de yeni adresi olacak. Birbirinden güzel etkinliklerin düzenleneceği Altınköy, 7'den 77'ye herkesin ilgisini çekecek. Ankaralıların yıllardır akın ettiği Hamamönü ve Hamamarkası bölgelerinin ardından, Altınköy Açık Hava Müzesi de Ramazan ayının vazgeçilmez mekanları arasında yerini alacak.

"Her talebi dikkate alıyoruz"

Vatandaşlardan gelen her talebi dikkate aldıklarını dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Hemşehrilerimiz Altınköy'ü akşamları da ziyaret etmek, burada aileleriyle yürüyüş yapmak istiyordu. Vatandaşlarımız artık Altınköy'ü akşamları da gezebilir, geç saate kadar burada vakit geçirebilirler. Çok yakında Hamamönü ve Hamamarkası'nda gerçekleştirilen etkinlikler gibi, burada da etkinlikler başlayacak. Altındağ her alanda Ankara'nın kalbi olmayı sürdürecek. İlçemizi her vakit yaşayan sosyal bir ilçe haline getirmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Ben, 'Nerede o eski Ramazanlar' diyen herkesi Altınköy'e bekliyorum” ifadelerini kullandı.