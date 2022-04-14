Ramazan etkinlikleri Pursaklar'a renk katıyor

Ramazan ayını 7'den 70'e herkese hissettirebilmek amacıyla Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezi'nde birbirinden güzel etkinliklerle ilçe halkına keyifli anlar yaşatıyor. Pursaklar Belediyesi'nin ilahi, ezgi, söyleşi ve şiir naat dinletisi, semazen gösterisi, aşuk maşuk gösterisi, çizgi film gösterisi, orta oyunu, kavuklu pişekar, kukla gösterisi, sihirli kum atölyesi, ney dinletisi, Ramazan sohbetleri, ferfene, halk oyunları gösterisi ve konserler başta olmak üzere düzenlediği etkinlikler, ilçe halkının yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce organize edilen Ramazan eğlencelerinde çocuklar da çocuk olmanın tadına varıyor.

‘‘Ramazan ayının huzurunu, bereketini, heyecanını ve coşkusunu Pursaklar halkıyla hep birlikte yaşıyoruz''

Her akşam her yaştan vatandaşa hitap eden özel programlar düzenlediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Ramazan ayının huzurunu, bereketini, heyecanını ve coşkusunu Pursaklar halkıyla hep birlikte yaşıyoruz. Görüyoruz ki hemşehrilerimiz, pandemi döneminin ardından kültürel etkinliklere katılmayı çok özlemişler. Binlerce çocuğumuzun ve ailelerinin yüzlerindeki mutluluk, hafızalarda kalıcı olacak. İlçemize her gün ayrı bir renk katan etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum'' dedi.