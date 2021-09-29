Ramazan Şimşek'ten sanata ve sanatçıya destek

Gölbaşı'nda toprak bulamadıkları için çömlek üretemez duruma gelen İbrahim, Ahmet ve Mustafa Önen kardeşlerin yardım çağrısına cevap veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Sanatçılarımızın her zaman yanındayız. Belediye olarak çömlekçilerimize sahip çıkacağız” dedi.

'Ankara'da Yılın Ahisi' seçilen ve 'Ankara'nın son çömlekçileri' olan kardeşlerin ham madde sorunu çağrısına kayıtsız kalmayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek harekete geçti. Sanatçıların ve ustaların yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Ramazan Şimşek, “Önen kardeşler hem Ankara'mız hem de Gölbaşımız için büyük değer. Ülkemizde nice ustalarımız unutulmaya yüz tutmuş mesleklere hayat vermeye devam ediyor. Ham madde sıkıntısı başta olmak üzere tüm olumsuzluklara rağmen bu işi sürdürmeye çalışan üstatlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara sadece 6 değil 600 kamyon toprak sağlarız. Yeter ki sanatlarını gelecek nesillere aktarabilsinler. Bir Gölbaşılı olarak, Gölbaşı Belediye Başkanı olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Sanatkârlarımızın, ustalarımızın daima yanındayız yanında olmaya devam edecek, onların bu sorununu çözeceğiz. Bu işin ilçemizde sürdürülüyor olması bizim için önemli sahipsiz bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.

"Usta çırak ilişkisi yaşatılmalı"

Çömlek sanatının yaşaması için kurs çalışmalarının da verilebileceğini aktaran Şimşek, “Halk Eğitim Merkezi'yle belediyemiz Kültür Müdürlüğümüzün birlikte yürüttüğü kurs çalışmaları var. Burada el sanatları eğitimi de veriliyor. Ustalarımıza burada yer verebilir usta- çırak ilişkisinin yaşatılmasını da sağlayabiliriz. Mesleğin devamlılığı bizim için büyük önem taşıyor” dedi.