Ramazan Yenimahalle'de coşkuyla yaşanıyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Yenimahalle Belediyesince her yıl gelenekselleştirilen iftar programları bu yıl da düzenlenmeye devam ediyor. Düzenlenen iftar programına katılamayacak yaşlı ve engelli kişilerin yardımına da gezici ekipler koşuyor. Manevi değerlerin yaşatılması için Ramazan ayına büyük önem veren Yenimahalle Belediyesi, yaşlı ve engelli vatandaşları da unutmuyor. Her yıl binlerce ilçe sakinini Ramazan ayının beraberinde getirdiği paylaşma, birlik ve beraberlik duyguları ile aynı sofralarda buluşturan belediye ekipleri, mahalle iftarlarına gelemeyecek olan engelli ve yaşlı vatandaşların iftar yemeklerini evlerine kadar götürüyor. Ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye iftar yemeği ulaştıran gezici ekipler, ilçe genelinde toplumun her kesiminden vatandaşın Ramazan ayını huzurlu ve mutlu olarak geçirmesi için dur durak bilmeden çalışıyor.

“Ramazan barışın ve kardeşliğin habercisidir”

Ramazan ayının hoşgörü ve birlik beraberlik ortamı içerisinde yaşanması için ilçe genelinde her yıl binlerce vatandaşın aynı sofralarda buluştuğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Toplumumuzda huzurun ve barış ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla her yıl Ramazan ayında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İnsanlar paylaşmayı, sevgiyi ve hoşgörüyü bu sofralarda bir araya gelerek yaşatıyor. 10 yıldır ilçemizde bu duyguların yaşatılması için hizmet ediyoruz. Ramazan ayının komşu ülkelerde yaşanan acıların son bulması için bir vesile olmasını, savaşın olmadığı, barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşamayı yüce Allah'tan diliyorum” dedi.