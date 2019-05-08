Ramazan'ın bereketi 98 ülkede mazlumun yüzünü güldürecek

Yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği iyilik faaliyetleri ve üstlendiği sorumluluğun bilinciyle Türkiye'de ve yedi kıtada milletin emanet ettiği fitre, zekat ve bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin gülen yüzü olmaya devam ediyor.

Hayırseverlerin yardımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerini genişleterek sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, ‘Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin' sloganıyla aziz milletimize umut bağlayan ve iyilik yolunu gözleyen mazlumlara umut oluyor. İnsanlığın sevgi ve merhameti yeniden kuşanmaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde Ramazan-ı Şerif'in rahmet iklimini yurt içinde 81 il 725 ilçe, yurt dışında ise 98 ülke 323 bölgeye taşıyan Türkiye Diyanet Vakfı, yapmış olduğu yardım çalışmalarıyla gönül köprüleri kuruyor. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, alışveriş kartı dağıtacak olan Türkiye Diyanet Vakfı, ayrıca iftar sofraları kurup yetimlere bayramlık kıyafet yardımında bulunarak Ramazan coşkusunu mazlumlarla yaşamaya devam edecek.

Bugüne kadar düzenlediği Ramazan programlarında milletin fakir ve muhtaçlara ulaşan yardım eli olan, Ramazan sevincini farklı coğrafyalarda açtığı iftar sofralarında milyonlarca Müslümanla birlikte yaşayan Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayında 98 ülke ve 323 bölgede iyiliğin sesi olarak kardeşlik iklimini dünyanın dört bir tarafına taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilecek Ramazan yardım programı çerçevesinde dünyanın farklı coğrafyalarında 102 bin 100 gıda paketi dağıtımı yapılarak, 196 bin 675 kişiye iftar verilecek. Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere 8 ülke 19 bölgede 11 bin çocuğa da bayramlık kıyafet yardımı yapılacak.

Yurt içinde ise ihtiyaç sahipleri ve mülteci aileler için 40 bin adet alışveriş yardım kartı dağıtılacak, 5 bin yetime kıyafet yardımında bulunulacak. Ülke genelinde il ve ilçe şubeleri tarafından kurulacak iftar sofralarında da 1 milyondan fazla vatandaşla bir araya gelinecek. Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 22 milyon 300 bin TL değerinde yardım yapmış olacak.

Bayramda yetimler unutulmayacak

Ramazan ayında ümmetin yetimlerini de unutmayan Türkiye Diyanet Vakfı, onların bayram sevincine ortak olacak. Vakıf, yetim çocukların bayramlık ihtiyacını yurt içinde ve yurt dışında karşılayarak, bayram sabahına daha mutlu kalkmalarına vesile olacak. Hayırseverler, 100 TL bağışta bulunarak bir yetimin bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

Zekatlar sahiplerine ulaştırılacak

Türkiye Diyanet Vakfı, zekatları da güvenilir bir şekilde gerçek sahiplerine ulaştıracak. Zekat bağışları, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı koordinesi ile başta yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahipleri olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki mazlum ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca eğitim alanında faaliyetler yürütülecek.

Ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlar www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabilecek. Ayrıca bağış yapmak isteyenler tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 23 TL'dir.