Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, “Randevuya gelmeme oranı yüzde 10'lara kadar düştü” dedi.

Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, Bilkent Şehir Hastanesinde 2022 yılında sunulan hizmet ve bu yıl içerisinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Surel, 2022 yılının kendileri için çok iyi geçtiğini ifade ederek, “Pandemi, organ nakli süreçlerine balta vuran bir şeydi ve biz kurum olarak pandemiye rağmen devam ettik. Dört solid organ naklini yapan yegane kamu hastanesiyiz. Şükürler olsun, pandemiye rağmen devam ettirdiğimiz rakamların çok üstüne çıktık. 400'e yakın organ nakli gerçekleşti. Bunun yarısı kornea nakli, kalan kısmı solid organların nakillerinden oluşuyor. 40 civarında böbrek nakli, 20 civarında karaciğer nakli gerçekleştirdik. Diğer nakillerle beraber 400 civarında nakil yaptık. Hastanemiz 2022 yılı itibariyle günde 30 bin kişinin gelip muayene olduğu bir hastane ve bu 30 bin kişiden yaklaşık 750-800 kişi her gün hastanemize yatıyor. Bunların yatabilmesi için bir bu kadar hastamız da taburcu oluyor” diye konuştu.

“Yaklaşık 6 milyon vatandaş muayene oldu”

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 milyon vatandaşın muayene olduğunu belirten Surel, “Genel itibari ile bakarsak Ankara'da herkes bir kere uğramış. 6 milyon muayene yaparken günde de 600-700 bandında ameliyat rakamlarına ulaştık. 300 civarında endoskopi yapıyoruz, 80 civarında anjiyografi yapıyoruz. Bizim görüntüleme ünitelerimizde günlük bin 500 civarında ultrasonografi, yine bin 500 civarında tomografi yapılıyor. Her gün 750-800 civarında MR çekiliyor. Bu insanımıza ve yurt dışından hastanemize nitelikli sağlık hizmeti için gelen bütün dünya vatandaşlarımıza sunduğumuz bir hizmet” değerlendirmesinde bulundu.

“Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz uluslararası akreditasyon belgesini aldı”

Uluslararası kalite akreditasyonuna sahip olmanın ana görevlerinden biri olduğunu belirten Surel, “Bununla ilgili mevzuat sürecini Sağlık Bakanlığı tamamladı ve kalite akreditasyon belgesi alan kurumlarımızda Bakanlığımızın tanımladığı mükemmeliyet merkezlerinin oluşturulmasına dair mevzuat yayınlandı. O yüzden ana amaçlarımızdan biri, uluslararası kalite akreditasyonunu Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının TÜSKA akreditasyonuyla verilen uluslararası sağlık akreditasyonu belgesi almaktı. Bunu da şükürler olsun 2022 yılında başardık. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin ilk olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz uluslararası akreditasyon belgesini aldı” ifadelerini kullandı.

“Randevuya gelmeyen oranımız yüzde 10'lara kadar düştü”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaklaşık 2 aydır randevu alan vatandaşların muayeneye gitmemesinin doğurduğu sonuçlara dikkat çektiğini hatırlatan Surel, sözlerine şöyle devam etti:

“Bakanımızın Gerek sosyal medya üzerinden, gerek medya üzerinden yaptığı geri dönüşlere, vatandaşlarımız çok olumlu karşılık verdi. Bizim yüzde 30-35'lerde randevuya gelmeyen oranımız varken bu yüzde 10'lara kadar düştü. Ancak Türkiye genelini düşündüğünüzde bile yüzde 10 çok ciddi bir rakam.”