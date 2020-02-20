Rasulayn'da 20 kilogram EYP imha edildi

Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn'da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan el yapımı patlayıcı, EOD timleri tarafından imha edildi.

Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesinde tuzakladığı mayın/el yapımı patlayıcıların (EYP) imhası devam ediyor. Harekat bölgesinde Rasulayn'da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kilogramlık el yapımı patlayıcı, EOD timleri tarafından imha edildi.