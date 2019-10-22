Raylı sistemlerde güvenlik öncelik

Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük olarak güvenlik kameralarıyla izlenen Raylı Sistemlerin (Ankaray ve Metro İstasyonları) girişlerinde bulunan X-Ray ve Metal kapı dedektörleri aracılığıyla da yolcu güvenliğini üst seviyede sağlıyor.

Valilikten gelen talep üzerine ek önlemler

Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında ülkemizin bulunduğu bölgede yaşanan gelişmeler ve Ankara Valiliğinden gelen talep doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin her gün ulaşım için tercih ettiği Ankaray ve Metro İstasyonlarında ek güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların bavul ya da çantalarıyla geçişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla güvenlik personeli sayısı artırılırken aktif olarak çalışan-ray cihazlarından geçişler ise kontrollü sağlanıyor.

Güvenli seyahat

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için toplu ulaşımda güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarırken başkentliler güvenlik tedbirlerinin artırılmasından son derece memnun. Ebru Dıbazar isimli bir vatandaş, “Güzel bir uygulama. Güvenlik için gerekli” derken Yetkin Aktaş isimli bir kişi, “Özellikle güvenlik konusunun gündemde olduğu şu günlerde, metroların yoğunluğu dikkate alındığında X-Ray cihazının asayiş konusunda çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Yaşar Koçak adlı bir vatandaş, “X-Ray cihazı güvenliğimiz için çok önemli" derken Muzaffer Yalçın ise “Böyle bir alanda kontrolün sağlanması gerçekten önemli” ifadelerini kullandı.