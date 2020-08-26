RD Global & Invamed'e Dünya Sağlık ve Eczacılık Ödül Töreni'nde birincilik ödülü

Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyovasküler ve Vasküler alanları başta olmak üzere pek çok alanda tıbbi cihaz üretimi yapan Türkiye kökenli uluslararası tıbbi cihaz ve ilaç şirketi RD Global & Invamed, Global Healthcare & Pharmaceuticals (GHP) tarafından düzenlenen 5'inci Dünya Sağlık ve Eczacılık Ödül Töreni'nde, onlarca rakibini geride bırakarak “2020 Yılı Vasküler Cerrahi Alanında En İyi Tıbbi Cihaz Üreticisi” ödülüne layık görüldü.

Pek çok farklı branşta dünyanın en iyilerini seçen otoritelerinden biri olarak da görülen Global Healthcare & Pharmaceuticals (GHP) tarafından ilk defa 2020 yılında bir sağlık ödülü Türk şirketine verildi ve RD Global, “2020 yılı Vasküler Cerrahi Alanında Lider Tıbbi Cihaz Üreticisi” seçildi.

RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aldığımız bu önemli ödülü, RD Global bünyesinde görev alan tüm yol arkadaşlarımla birlikte, tüm Türk sağlık çalışanlarına ve Türkiye Sağlık Sisteminin kurulmasında emeği geçen herkese armağan ediyorum. Bu ödül, her ne kadar şirketimize verilmiş ise de ülkemizin güçlü sağlık sisteminin bir eseridir. Covıd-19 Pandemisinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarının çok zor şartlarda çalıştığını biliyoruz, bu sıcak havada üzerlerine giydikleri en az 2 kat tulum, 2 kat maske ve gözlük ile çalışmak zorundalar. Her türlü şartta halkımıza canla başla hizmet eden sağlık çalışanlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Milletimizden ise tek isteğimiz, fiziki mesafe kurallarına uymaları, düğün, toplu organizasyon gibi etkinliklere ara vermeleri, tatil ve zaruri olmayan seyahatleri erteleyerek bu Pandemi döneminde hem sağlık çalışanlarımızı, hem kendilerini, hem de sevenlerini korumalarıdır.”