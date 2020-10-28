RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Dinç'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 'Ya istiklal, ya ölüm' ilkesiyle eşi görülmemiş bir zafer kazandığını, ardından da bu zaferi Cumhuriyetle taçlandırdığını kaydetti.

97. yılını kutladığımız Cumhuriyetin aziz Türk milletinin her türlü zorluk ve imkansızlığa karşın vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseri olduğunu belirten Dinç, mesajında şunları ifade etti:

“Türk milleti tarih sahnesinden silinmek üzereyken kadın erkek, genç yaşlı demeden hür yaşama bilinciyle bir yumruk olmuş, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde destanlar yazarak tarihe geçmiştir. Bu büyük zafer, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlanmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Türk milleti, uygarlık seviyesinin ötesine doğru yürüyüşünde önemli bir ivme kazanmıştır. Cumhuriyetimizi bütün değer ve kurumlarıyla özümseyen aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği saygın konuma yükseltmek için gerekli olan iradeyi her zaman ortaya koymuştur. Şimdi de bize düşen görev, Cumhuriyet'in bu kazanımlarına sahip çıkarak, Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle ülkemizi gelişmiş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmak, milletimizin ortak değerlerini gözümüz gibi korumaktır. Bunu da ancak sağlık ve bilim alanlarına yoğunlaşarak gerçekleştirebiliriz. Bu nedenle amacımız, üretmeye devam ederek Türkiye'mizi sağlık ve bilim alanlarında en üst sıraya taşımaktır. Türk milletinin çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasını sağlayan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu meclisimiz olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum.”