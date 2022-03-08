Red Bull Paper Wings ile ‘Kâğıt uçak pilotları' hünerlerini sergiliyor

Dünyanın en iyi pilotlarının kokpitte değil, kâğıt üzerinde kozlarını paylaştığı Red Bull Paper Wings kâğıt uçak yarışmasında, en iyi ve en hızlı kâğıt uçağı yapan maharetli eller, şampiyon olup Avusturya'daki dünya finaline uçma şansı için kıyasıya yarışıyor.

Red Bull Paper Wings kağıt uçak pilotlarını en uzun mesafe, en uzun süre havada kalma ve akrobasi dallarında becerilerini sergilemeye davet etmeye devam ediyor. Dünya çapında 60'tan fazla ülkede en yetenekli kâğıt uçak pilotlarını buluşturan ve bu sene Türkiye'deki ilk elemeleri 18 Şubat tarihinde başlayan yarışmanın Ankara'daki elemeleri 11 Mart tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki üniversite elemeleri sonrasında, Türkiye finalisti olacak yetenekli gençler, 12-14 Mayıs tarihlerinde Avusturya'nın Salzburg şehrinde yapılacak 2022 Red Bull Paper Wings Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak. Aynı zamanda tüm dünyadan katılımcıların sosyal medya üzerinden hünerlerini sergilediği, yarışmanın akrobasi kategorisindeki kazananı da direkt Paper Wings Dünya Finali'ne katılarak, Flying Bulls akrobatik uçuş takımına da ev sahipliği yapan Hangar-7'de büyük bir heyecana ortak olacak.

Verilen bilgiye göre, “Dünyanın en iyi pilotu benim, ama kâğıt üzerinde!” diyen yetenekli üniversitelilerin katılımına açık olan yarışmada yer almak için tek gereken ise bir parça kâğıt ve sınırsız hayal gücü. Paper Wings başvuru koşulları, eleme tarihleri ve yarışmaya dair detaylı bilgiye paperwings.redbull.com/tr-tr/ adresinden ulaşmak mümkün.