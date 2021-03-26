Reel sektörün ihalelerde yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç ve heyetiyle ATO'da bir araya gelerek reel sektörün ihalelerde yaşadığı sorunları aktardı.

nkara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldız ve Meclis Üyeleriyle birlikte, Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, Başkan Yardımcısı Serdar Halıcı, Düzenleme Daire Başkanı Özkan Kantarcı ve Kamu İhale Uzmanlarından oluşan bir heyetle ATO'yu ziyaret etti. Toplantıda, yaklaşık maliyet hesabı, ihale bedellerine çalışanların kıdem tazminatı haklarının dâhil edilmesi, fiyat farkının gerçekçi olarak belirlenmesi, şartnamelere standart getirilmesi, itiraz hakkının kötüye kullanımının önüne geçilmesi için düzenleme yapılması, istenilen belgelere standart getirilmesi, ihale yapan kuruma göre iş deneyim belgesinin talep edilmesi gibi konular ele alındı.

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Baran, Türkiye'de en büyük hizmet alıcısının kamu olduğunu belirterek, reel sektörün ihale süreçlerinde bazı sorunlar yaşadığını aktardı. Baran, “İşini düzgün şekilde icra etmeye çalışan üyelerimizin sorunlarına çözüm üretilmesini sağlama gayreti içindeyiz” dedi.

Pandemi sürecinde hayatın her alanında güçlükler yaşandığını hatırlatan Baran, “Korona virüsün gölgesinde 1 seneyi geride bıraktık. Pandemi süreci ticari faaliyetlerimizde de kısıtlamalara yol açtı. Bunun sonucunda ön görülemez bir ekonomik dengesizlik yaşamaya başladık. Süreci çok iyi yöneten bir ülke olmamıza rağmen vatandaşımızın omzundaki yükü daha da hafifletmek adına reel sektör ile kamu sektörünü daha çok iş birliği içerisinde görmemiz gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç ise reel sektörün sıkıntı çektiği konulara vakıf olduklarını belirterek, Ekonomi Reform Paketi'nde Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnaların azaltılması konularının da yer aldığını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıkladığı reform takvimine atıfta bulunan Güleç, “Konu Bakanın dile getirdiği takvimde de var. Şartname havuzları oluşturulacak deniyor. Bunun anlamı şu şartnameler olabildiğince tipleştirilecek. Kamu ihalelerine katılacak firmalara dijital sertifikasyon (ehliyet) sistemi getirilecek” açıklamasında bulundu.

Sertifikasyon kurallarına uyan firmalara açık olacak sistemle kayda giren firmaların, dijitalleşme ile bürosundan ihalelere girebileceğini belirten Güleç, şeffaflığın sağlanacağını vurguladı.

Toplantıda, 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Meclis Üyesi İlker Savan, hazır yemek sektörü olarak pandemi boyunca kesintisiz hizmet verdiklerini belirterek, “Türkiye'de sürekli güncellenen fiyatlara rağmen fiyat artışı alamayan tek sektör biziz” değerlendirmesini yaptı.