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“Reflektör Tak, Görünür Ol” sloganıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca traktörlerin karıştığı trafik kazalarının azaltılması, görünürlüğünün ve farkındalığın artırılması amacıyla “Reflektör Tak, Görünür Ol” sloganıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı.


Ankara İl Jandarma Komutanlığınca traktörlerin karıştığı trafik kazalarının azaltılması, görünürlüğünün ve farkındalığın artırılması amacıyla Nallıhan Ziraat Odası Başkanlığı koordinesinde “Reflektör Tak, Görünür Ol” sloganıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtımı gerçekleşti. Bu kapsamda sürücülere traktör kullanımında alınacak emniyet tedbirleri konusunda bilgilendirme yapılarak, kazaların önlenmesine yönelik traktörde bulundurulması gerekli teçhizatlar ve traktör sürücülerinin uyması gereken trafik kuralları konularında seminer verildi.

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