Rekor uyuşturucu yakalamalarına imza atan gümrük muhafaza memurları böyle eğitiliyor

Komuta Kontrol Merkezi'nden teknik destek alan gümrük muhafaza memurlarının ele geçirdiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ise Kriminal Laboratuvar'da analiz ediliyor.

Kapsamlı şekilde aldıkları teorik ve pratik eğitimler ile bir yandan ticaretin hızını korurken, diğer yandan ise uyuşturucu ile etkin mücadele eden gümrük muhafaza memurları, Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi'nde mevzuat, silah ve yakın dövüş eğitimleri alıyor. Temel eğitimlerin yanı sıra uzmanlık alanlarına ve yaptıkları görevin niteliğine göre çeşitli branşlarda 6 aylık bir kampa giren gümrük muhafaza memurları, mevzuat eğitimi kapsamında kanunlar, yönetmelikler, Kaçakçılık Kanunu, Gümrük Kanunu gibi konularda yetiştiriliyor. Gümrük muhafaza memurlarının aldıkları adli kolluk eğitimlerinin içerisinde istihbarat toplama, ihbar değerlendirme, soruşturma teknikleri ve suç delillerinin toplanması da yer alıyor.

Mevzuat, silah ve yakın savunma eğitimleri

Eğitim Merkezi'nde bulunan atış poligonunda gümrük muhafaza memurları, mevzuat, silah ve yakın savunma konularında eğitim alıyor. Eğitim Merkezi'nde adeta bir kamp sürecine giren gümrük muhafızlarına verilen silah kullanım eğitimlerinde önce gerçek silahla aynı ağırlığa ve balistiğe sahip lazer silahlarla, ardından gerçekleri ile ateşli silahlara hakim olma öğretiliyor. Ayrıca gümrük muhafaza memurları, simülasyon ile yansıtılan gümrüklü sahalarda tehdit algılama ve etkisiz hale getirme eğitimleri alıyor.

Gümrük muhafızlarının Narkokim ekipleri ise, uyuşturucu rotaları, uyuşturucu maddeyi tanıma, zula tespit teknikleri, olay yeri inceleme gibi alanlarda aldıkları çeşitli eğitimler doğrultusunda zehir tacirlerine geçit vermemek için özel olarak yetiştiriliyor. Deniz gümrüklerinde çalışacak gümrük muhafızları için deniz devriye ve gemi arama eğitimleri, kara gümrüklerinde görev alacak muhafızlar için araç, konteyner kontrol eğitimleri, hava gümrüklerinde çalışacak muhafızlar için ise yolcu analizleri, profilleme, ve nakit kontrolleri eğitimleri gibi birçok konuda eğitimler de veriliyor.

Gümrük muhafaza memurlarının aldıkları teknik cihaz eğitimlerinde ise araç, konteyner ve yolcu eşyası arasına gizlenen zulalarda kaçak eşyanın yerini tespit etmek için kullanılan-ray tarama sistemleri, videoskop, fiberaskop, yoğunluk ölçüm cihazlarının etkin bir şekilde kullanılması öğretiliyor.

Hassas burunlu dedektör köpekler

Kolluk kuvvetleri tarafından suç ve suçlu ile mücadelede yaygın şekilde kullanılan hassas burunlu dedektör köpekler, rekor uyuşturucu ve kaçak eşya yakalamalarında gümrük muhafaza memurlarının yoldaşı oluyor. Gümrük muhafızlarının sahada en büyük yardımcıları olan dedektör köpekler de Köpek Eğitim Merkezi'nde yetiştiriliyor. Burada yeteneklerine göre narkotik, silah, çay-tütün, nakit, asayiş alanlarında 10-16 haftalık kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiyor. Aldıkları eğitimlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanında kaçakçılıkla mücadelede görev yapan dedektör köpekler, zerre kadar uyuşturucuyu bir aracın rastgele saklanmış yerinde hassas burunları ile tespit edebiliyorlar. Gümrüklü sahalarda gümrük muhafızları ile sahada arama yapan dedektör köpeklerin eğitildiği Köpek Eğitim Merkezi'nde gezinti sahası, eğitim sahası, barınaklar ve veteriner kliniği bulunuyor.

Hava, kara ve deniz trafiği anbean izleniyor

Türkiye'nin kara, deniz ve havayolu ile gerçekleşen tüm ticari hareketliliğinin 7 gün 24 saat takip edildiği Komuta Kontrol Merkezi ise gümrük muhafaza memurlarının teknik destek karargahı konumunda. Komuta Kontrol Merkezi'nde hava, kara ve deniz trafiği anbean izlenerek, merkeze akan anlık bilgiler operatörler ve veri analiz uzmanları tarafından inceleniyor. Duvar ekran yönetim sisteminden oluşan 58 izleme ekranı ile 27 operatörün aynı anda görev yapabildiği Komuta Kontrol Merkezi'nde gümrüklü sahalarda meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarına karşı da önlem alınıyor.

Hava takip sistemi üzerinden uçaklar takip edilerek riskli yolcular belirleniyor. Gemilerin şüpheli hareketlerinin takip edildiği gemi takip sistemi üzerinden şüpheli aktiviteler saptanıyor. Araç takip sistemi üzerinden ise takip sistemi takılmış riskli araçlar uydudan izlenerek, güzergah ihlali yapmaları ya da gereğinden fazla durmaları durumunda harekete geçiliyor. Ayrıca kara ve deniz gümrük kapılarında radyasyon izleme sistemlerinin verileri Komuta Kontrol Merkezi'nden takip edilerek Türkiye'ye yüksek radyasyon taşıyan ürünlerin girmesi engelleniyor.

Kriminal Laboratuvar desteği

Gümrük muhafaza memurlarının dedektör köpekler yardımıyla yakaladıkları uyuşturucu ve uyarıcı maddeler Kriminal Laboratuvar'da bilimsel yöntemlerle incelenerek gümrüklü sahalarda yapılan operasyonların son durağı oluyor. Kriminal Laboratuvar'a getirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, delil işlem biriminde kamera karşısında fiziki tanıma tabi tutuluyor. Fiziki nitelikleri, gramı, rengi, şekli tutanak altına alınan uyuşturucu maddeler, inceleme yapılmak üzere ön tespite sokuluyor. Net tartımların alındığı numune, cinsinin, sağlık derecesinin ve üretim koşullarının belirlenmesi üzerine analiz işlemlerinden geçiyor. Teknik cihazların da kullanıldığı analiz işleminin ardından maddenin uyuşturucu olup olmadığı tespit ediliyor. Operasyonların son durağı olan Kriminal Laboratuvar'da alanında uzman personelin bu işlemlerin sonunda oluşturduğu uzmanlık raporu adli mercilerle paylaşılıyor.